Новая реальность. Павлюк указал на изменение тактики боев, конца войны не достичь в одиночку

Война в Украине изменилась, теперь на фронте преобладает другая тактика боев. Изменения произошли из-за массированного использования дронов с обеих сторон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенанта Александра Павлюка в интервью The Times.

Дроны стали доминировать на поле боя, теперь беспилотники смертоноснее, чем артиллерия или авиация. Дроны изменили географию и тактику поля боя, а пехота засела глубже.

"Беспилотники сейчас убивают больше солдат с обеих сторон, чем что-либо другое... Они также создали сценарий, по которому беспилотники могут видеть почти все, не только на линии фронта, но и на глубине от 10 до 30 км с обеих сторон", - сказал Павлюк.

Как объяснил командующий, теперь ни одна из сторон не может создать большую ударную группировку, чтобы ее не заметили и не поразили ударные беспилотники большой дальности и артиллерия. Новая реальность заставила обе стороны работать с гораздо меньшими штурмовыми группами.

"Мы отошли от движения по батальонам или даже ротам", - добавил генерал.

При этом Павлюк признал, что выиграть войну только на поле боя нельзя. По его мнению, ужесточение санкций может помешать России увеличивать запасы ракет, которые она использует для ударов по украинской энергетике. Он подчеркнул, что только большая международная изоляция Кремля может остановить боевые действия.

"Истощение на поле боя не положит конец войне. Конец войны состоится через технологическое преимущество и реальной изоляции России. Сейчас очень много стран сидят, сложа руки, ожидая, чем закончится эта война, просто надеясь, что она их не повлияет", - подчеркнул командующий.