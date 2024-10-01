Производитель танков Leopard и САУ Caesar создал филиал в Украине
Французско-германский концерн KNDS открыл дочернюю компанию в Киеве. Предприятие производит, в частности, танки Leopard и САУ Caesar.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой напресс-службу компании.
Как сообщается, KNDS открыла в Киеве дочернюю компанию под названием KNDS Ukraine LLC. Там будут поддерживать сотрудничество между государственными учреждениями Украины и украинскими оборонно-промышленными компаниями.
В компании отметили, что Украина использует на передовой или законтрактованной почти 800 единиц вооружения, а также боеприпасы производства французско-германского объединения. Это делает его одним из важнейших промышленных партнеров.
Компания также поможет украинской промышленности более эффективно осуществлять техническое обслуживание, ремонт и капитальный ремонт вооружения производства компании.
Речь идет, в частности, о танках Leopard 1 и Leopard 2, артиллерийских установках CAESAR и PzH 2000, бронированных машинах AMX 10RC.
Кроме того, KNDS и украинская промышленность намерены совместно производить в Украине 155-мм артиллерийские боеприпасы и запчасти к ним.
Что предшествовало
Напомним, еще в марте 2024 года Париж и Берлин достигли соглашения, которое позволит французско-немецкой компании KNDS, производящей, в частности, танки, создать филиал в Украине.
Уже в июне производитель танков KNDS официально оформил создание дочерней компании в Украине.
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