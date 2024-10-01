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Производитель танков Leopard и САУ Caesar создал филиал в Украине

Вторник 01 октября 2024 21:08
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Производитель танков Leopard и САУ Caesar создал филиал в Украине Фото: танк Leopard 2 (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Французско-германский концерн KNDS открыл дочернюю компанию в Киеве. Предприятие производит, в частности, танки Leopard и САУ Caesar.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой напресс-службу компании.

Как сообщается, KNDS открыла в Киеве дочернюю компанию под названием KNDS Ukraine LLC. Там будут поддерживать сотрудничество между государственными учреждениями Украины и украинскими оборонно-промышленными компаниями.

В компании отметили, что Украина использует на передовой или законтрактованной почти 800 единиц вооружения, а также боеприпасы производства французско-германского объединения. Это делает его одним из важнейших промышленных партнеров.

Компания также поможет украинской промышленности более эффективно осуществлять техническое обслуживание, ремонт и капитальный ремонт вооружения производства компании.

Речь идет, в частности, о танках Leopard 1 и Leopard 2, артиллерийских установках CAESAR и PzH 2000, бронированных машинах AMX 10RC.

Кроме того, KNDS и украинская промышленность намерены совместно производить в Украине 155-мм артиллерийские боеприпасы и запчасти к ним.

Что предшествовало

Напомним, еще в марте 2024 года Париж и Берлин достигли соглашения, которое позволит французско-немецкой компании KNDS, производящей, в частности, танки, создать филиал в Украине.

Уже в июне производитель танков KNDS официально оформил создание дочерней компании в Украине.

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