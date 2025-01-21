Производитель танков Leopard 2 открыл в Украине совместное предприятие

Немецкая компания KNDS Deutschland, которая производит танки Leopard 2, официально открыла совместное предприятие с одной из оборонных компаний Украины.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин

"Рад сообщить об официальном открытии совместного предприятия между KMW (KNDS Deutschland) и одним из украинских оборонных предприятий", - заявил Сметанин.

По его данным, новосозданная компания будет специализироваться на обслуживании и ремонте военной техники, поставленной немецкой компанией в Силы обороны Украины. Первые образцы этой техники появились в Украине еще в 2022 году.

"Украинские специалисты уже прошли обучение в Германии, на объектах уже установлены первые системы", - сказал Сметанин.

Таким образом теперь техника Сил обороны будет ремонтироваться быстрее. Также работа совместного предприятия "существенно поддержит экономику инвестициями и рабочими местами".