Производитель кофе Jacobs может выйти из российского рынка из-за санкций ЕС, - Reuters

В компании JDE Peet's, являющейся владельцем бренда Jacobs, заявили, что новые санкции ЕС против России создали неопределенность в отношении будущего его бизнеса в стране-агрессоре. Это вызвало падение акций известного производителя кофе до рекордно низкого уровня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Как отмечается, в августе 2023 года компания JDE Peet's заявила, что будет вести свою деятельность в России как отдельный бизнес и продавать только местные бренды.

Однако некоторые элементы декабрьского 12-го пакета санкций ЕС, которые вступают в силу в июне 2024 года, могут негативно отразиться на тех, кто контролирует эти активы.

По информации аналитиков, JDE Peet's "не уверена, сможет ли она сохранить контроль над своим российским бизнесом", учитывая новые санкции, что ухудшает ее перспективы на 2024 год.

К тому же акции известного производителя кофе уже упали на 6,8% до 21,60 евро в начале торгов.

Компания заявила, что влияние прекращения продаж международных продуктов неопределенно, но отметила, что только ребрендинг бренда Jacobs для российского рынка привел к обесцениванию на сумму 185 миллионов евро.

Санкции ЕС против России

Напомним, 21 февраля стало известно, что послы стран Европейского союза приняли 13 пакет санкции против России.

Как пишут СМИ, официально пакет представят ко второй годовщине полномасштабной войны в Украине, то есть 24 февраля.

По словам главы дипломатии ЕС, в санкционные списки внесли еще около 200 человек и компаний. Также санкции нацелены на блокировку "лазеек" для обхода санкций. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ранее сообщала, что ЕС ограничивает доступ России к беспилотникам.

Как писали западные СМИ, послы стран ЕС несколько раз пытались согласовать новые санкции против России, но Венгрия традиционно блокировала решение. Будапешт якобы не хотел, чтобы в списки санкций вносили китайские компании.