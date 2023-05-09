Производитель электроники Philips будет продолжать поставку своей продукции в РФ

"Право на здравоохранение является универсальным и мы являемся частью системы предоставления медицинских услуг", - сказал Якобс.

Якобс сказал, что деятельность Philips в России сосредоточена на обслуживании и доставке больничного оборудования, такого как крупные медицинские сканеры. Вместе с тем компания прекратила продажу в стране своих товаров по уходу, за исключением товаров для беременных.

По его словам, деятельность компании в РФ остается невыгодной. Нидерландская ассоциация акционеров VEB на собрании акционеров призвала Philips прекратить деятельность в России.

Ранее Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба включил Philips в группу из 50 крупных международных компаний, которых он обвинил в получении кровавой прибыли из-за деятельности в РФ.