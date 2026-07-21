Производитель дронов объяснил, почему отдельные БПЛА потеряют конкурентоспособность

Почему отдельный дрон теряет конкурентоспособность

По словам эксперта, в ближайшее время отдельный продукт на фронте потеряет свою эффективность. Будущее рынку закупок принадлежит компаниям, предлагающим не просто железо, а полноценную систему.

Комплексное решение должно включать:

программное обеспечение;

обучение персонала по эксплуатации;

организованную техническую поддержку и интеграцию;

постоянное обновление технологий.

"Ценность украинских производителей заключается не только в том, что решения созданы в условиях войны, но и в том, что они постоянно совершенствовались на основе практического опыта использования и обратной связи от армии", - подчеркнула Кульчицкая.

Она добавила, что даже если враг или другая сторона получит технологию, без понимания нюансов эксплуатации и поддержки теряет практическую ценность.

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Какие решения следует предлагать партнерам

Переход к модели поставщика комплексных систем способен превратить украинскую отрасль военного времени в мощное экспортное направление экономики после войны.

Украинским производителям следует начинать именно с передачи за границу опыта комплексного подхода. В частности, иностранным партнерам следует предлагать интегрированные системы — например, сочетание FPV-дронов, ретранслятора и медстрайка в единый комплекс, опираясь на реальный боевой опыт его применения.