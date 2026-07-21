Производитель дронов объяснил, почему отдельные БПЛА потеряют конкурентоспособность

Украинские компании должны переходить от поставок отдельных беспилотников к предоставлению комплексных решений, включающих софт, обучение и техническую поддержку. Именно такой подход позволит украинской дроновой индустрии стать долгосрочным экспортным направлением.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказала коммерческий директор defence tech компании Trypillian Виктория Кульчицкая.
По словам эксперта, в ближайшее время отдельный продукт на фронте потеряет свою эффективность. Будущее рынку закупок принадлежит компаниям, предлагающим не просто железо, а полноценную систему.
Комплексное решение должно включать:
"Ценность украинских производителей заключается не только в том, что решения созданы в условиях войны, но и в том, что они постоянно совершенствовались на основе практического опыта использования и обратной связи от армии", - подчеркнула Кульчицкая.
Она добавила, что даже если враг или другая сторона получит технологию, без понимания нюансов эксплуатации и поддержки теряет практическую ценность.
Переход к модели поставщика комплексных систем способен превратить украинскую отрасль военного времени в мощное экспортное направление экономики после войны.
Украинским производителям следует начинать именно с передачи за границу опыта комплексного подхода. В частности, иностранным партнерам следует предлагать интегрированные системы — например, сочетание FPV-дронов, ретранслятора и медстрайка в единый комплекс, опираясь на реальный боевой опыт его применения.
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