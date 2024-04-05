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Производитель Coca-Cola в России стал зарабатывать больше, чем до начала войны в Украине

Архивное фото: Производитель Coca-Cola в России стал зарабатывать больше (coca cola unsplash com)
Автор: Дмитрий Браславский

Российское подразделение производителя напитков Coca-Cola в четыре раза увеличило свою прибыль за последний год. Компания зарабатывает больше, чем до начала войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Insider.

Еще в марте 2022 года, практически сразу же после начала полномасштабного вторжения России в Украину, Coca-Cola объявила, что приостанавливает деятельность в стране. 

Издание пишет, что несмотря на то, что гендиректор компании Джеймс Куинси допускал, что Coca-Cola полностью уйдет из России, этого не произошло. Было прекращено производство брендов Coca-Cola в России, вместо него появился "Добрый Cola".

Само предприятие, бывшее Coca-Cola HBC (ООО "Кока-Кола Эйчбиси Евразия"), сменило название на "Мултон Партнерс", но осталось в собственности нидерландской "Кока-Кола Эйчбиси Холдингс Би. Ви.", входящей в глобальную группу Coca-Cola Hellenic.

О каких суммах идет речь

Прибыль ООО "Мултон партнерс" в 2023 году составила 10,25 млрд рублей (110 715 067 млн долларов).

Это в 4 раза больше, чем в 2022 году. Тогда компания заработала 24 843 381 млн долларов.

Издание пишет, что если сравнивать с довоенной прибылью, то рост тоже значительный - в полтора раза.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что в России решили заменить Coca-Cola, ушедшую из РФ из-за войны в Украине. Отечественный аналог известной газировки будет производить на Ямале.

Затем СМИ писали, что Россия продолжает закупать напитки Coca-Cola у стран Европейского союза через десятки других компаний.

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Российская ФедерацияCocа-Cola Beverages Ukraine Ltd.Война в Украине