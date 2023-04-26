Итальянская банковская группа Intesa планирует покинуть рынок России

Итальянская банковская группа Intesa Sanpaolo в прошлом году вдвое сократила свои валовые кредиты в России до 2,5 млрд евро. Компания планирует покинуть рынок РФ, однако этот вопрос находится в стадии рассмотрения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителей банка, которое приводит Reuters.

Компания сообщила, что ее местное подразделение в РФ по состоянию на 31 декабря располагало кредитами брутто на сумму 372 млн евро без учета гарантий экспортно-кредитных агентств.

Валовые трансграничные кредиты российским контрагентам составили 1,26 млрд евро. Еще 797 миллионов евро были связаны с российскими банками, а еще 73 миллиона евро связаны с ценными бумагами.

Представляя результаты за весь год, Intesa заявила, что уже удалось сократить свою долю в России, где она работает через подразделение, обслуживающее только корпоративных клиентов.

Intesa работает над выходом из России, но для этого ей требуется разрешение от представителей правительства страны.

Intesa Sanpaolo

Итальянская банковская группа, являющаяся лидером на рынке банковских услуг в Италии и одной из крупнейших банковских групп еврозоны, базируется в Турине, имеет большое присутствие в странах Центральной и Восточной Европы.

Является финансовым конгломератом, кроме банкинга занимается страхованием и управлением активами. Известна среди прочего тем, что финансирует реставрацию произведений искусства и выставки в России и Италии. Intesa Sanpaolo образована 1 января 2007 года в результате слияния двух ведущих итальянских банков – Banca Intesa и Sanpaolo IMI.