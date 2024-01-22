Будут производить две страны. Посол Британии раскрыл детали того, как Украина получит новые дроны

"Дроны должны производиться в сотрудничестве ВПК наших двух стран. Это преимущество Украины сейчас - очень большой опыт использования дронов. Поэтому есть большая заинтересованность и со стороны Великобритании, и со стороны других стран - как мы можем сотрудничать с вами в производстве дронов - и здесь , в Украине и в наших странах", - рассказал посол.

Он также утвердительно ответил на вопрос, будут ли производить дроны в Украине и в Великобритании. Однако Гаррис не уточнил, о каком именно количестве дронов идет речь.

Посол отметил, что процесс производства только начинается, и к тому же есть разные классы дронов.

"Но я думаю, что это будет один из самых перспективных элементов нашего сотрудничества в сфере ВПК", - подчеркнул дипломат.

Помощь Украине от Британии

Великобритания выделила Украине самый большой с начала войны пакет помощи в размере 2,5 млрд фунтов.

Стало известно, что Украина направит 200 млн. фунтов на производство боевых дронов.

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