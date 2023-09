В Армению из Нагорного Карабаха за три дня сбежала треть населения

По официальным данным, это 42 тысячи 502 человека. Только 10% тех, кто сбежал, зарегистрировались в специальных регистрационных центрах временного проживания. Там их распределяют.

"Из 42 тысяч 502 человек, пересекших границу, только 4 тысячи 2 человека захотели воспользоваться этой господдержкой, что составляет лишь 10 процентов",- сказала спикер премьер-министру Армении Багдасарян, отметив, что остальные граждан изъявили желание организовать свое проживание самостоятельно.

На спутниковых снимках видна очередь из машин, выезжающих из Нагорного Карабаха.

