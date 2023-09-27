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В Армению из Нагорного Карабаха за три дня сбежала треть населения

Нагорный Карабах, Среда 27 сентября 2023 16:15
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В Армению из Нагорного Карабаха за три дня сбежала треть населения Фото: в Армению из Нагорного Карабаха за три дня сбежала треть населения (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

По состоянию на утро 27 сентября границу Армении пересекла треть населения Нагорного Карабаха. Такие данные привели в офисе премьер-министра Армении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Радио Азатутюн.

По официальным данным, это 42 тысячи 502 человека. Только 10% тех, кто сбежал, зарегистрировались в специальных регистрационных центрах временного проживания. Там их распределяют.

"Из 42 тысяч 502 человек, пересекших границу, только 4 тысячи 2 человека захотели воспользоваться этой господдержкой, что составляет лишь 10 процентов",- сказала спикер премьер-министру Армении Багдасарян, отметив, что остальные граждан изъявили желание организовать свое проживание самостоятельно.

На спутниковых снимках видна очередь из машин, выезжающих из Нагорного Карабаха.

Жителей Нагорного Карабаха, которые не состоят на учете в координационных центрах, попросили обращаться в областные центры единого социального обслуживания или стать на учет в координационных регистрационных центрах, действующих в регионах и общинах, чтобы государство могло иметь полную картину и осуществлять эффективное управление.

Почему армяне уезжают из Нагорного Карабаха

18 сентября азербайджанские войска возобновили боевые действия в Нагорном Карабахе. Баку объявил это антитеррористической операцией и потребовал вывод армянских войск и роспуска "правительства". Азербайджанская армия взяла под контроль дорожные узлы и высоты. 20 сентября власти Нагорного Карабаха капитулировали из-за тяжелых потерь. Прекращение огня произошло в 12:00 по Киеву.

В МИДе Армении заявили, что граждане Карабаха могут жить под руководством Азербайджана, но для этого нужно наладить диалог.

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