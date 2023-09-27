ua en ru
Ср, 27 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Вірменію з Нагірного Карабаху за три дні втекла третина населення

Нагірний Карабах, Середа 27 вересня 2023 16:15
UA EN RU
У Вірменію з Нагірного Карабаху за три дні втекла третина населення Фото: у Вірменію з Нагірного Карабаху за три дні втекла третина населення (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Станом на ранок 27 вересня кордон Вірменії перетнула третина населення Нагірного Карабаху. Такі дані навели в офісі прем'єр-міністра Вірменії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Радіо Азатутюн.

За офіційними даними, це 42 тисячі 502 особи. Лише 10% тих, хто втік, зареєструвалося у спеціальних реєстраційних центрах для тимчасового проживання. Там їх розподіляють.

"З 42 тисяч 502 осіб, які перетнули кордон, лише 4 тисячі 2 особи захотіли скористатися цією держпідтримкою, що становить лише 10 відсотків", - сказала речниця прем'єр-міністру Вірменії Багдасарян, зазначивши, що решта громадян виявила бажання організувати своє проживання самостійно.

На супутникових знімках видно чергу з машин, що виїжджають із Нагірного Карабаху.

Жителів Нагірного Карабаху, які не перебувають на обліку в координаційних центрах, попросили звертатися до обласних центрів єдиного соціального обслуговування або стати на облік у координаційних реєстраційних центрах, що діють у регіонах та громадах, щоб держава могла мати повну картину та здійснювати ефективне управління.

Чому вірмени виїжджають із Нагірного Карабаху

18 вересня азербайджанські війська відновили бойові дії у Нагірному Карабаху. Баку оголосив це антитерористичною операцією і зажадав виведення вірменських військ та розпуску "уряду". Азербайджанська армія взяла під контроль дорожні вузли і висоти. 20 вересня влада Нагірного Карабаху капітулювала через важкі втрати. Припинення вогню відбулося о 12:00 за Києвом.

У МЗС Вірменії заявили, що громадяни Карабаху можуть жити під керівництвом Азербайджану, але для цього потрібно налагодити діалог.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Азербайджан
NEWS
Затикають собою дірку в обороні. Подоляк пояснив появу "вагнерівців" під Бахмутом
Затикають собою дірку в обороні. Подоляк пояснив появу "вагнерівців" під Бахмутом
DAILY
Володимир Кудрицький: У нас є розуміння, по яким об'єктам енергетики можуть бити росіяни
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Володимир Кудрицький: У нас є розуміння, по яким об'єктам енергетики можуть бити росіяни