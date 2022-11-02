RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Армении резко отреагировали на крики Лукашенко в адрес Пашиняна

Фото: Александр Лукашенко, лидер белорусского режима (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Заявления лидера белорусского режима Александра Лукашенко в адрес армянского премьера Никола Пашиняна ставят под сомнение его обязательства перед Организацией договора коллективной безопасности.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Арменпресс", об этом заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Армении Ваан Унанян.

“Не считаем уместным комментировать невзвешенные, не соответствующие логике переговоров, и вовсе не союзнические или партнерские, ставящие под сомнение обязательства в рамках подписанного им же государства-участника ОДКБ, комментарии президента Беларуси”, - заявил Унанян, комментируя резкие высказывания Лукашенко в адрес Пашиняна.

Отметим, что, по информации издания "Зеркало", в ходе саммита ОДКБ белорусский диктатор позволил себе эмоциональные высказывания по вопросам, которые были подняты премьером Армении.

"Вы поставили перед нами два вопроса. Первый, читаю: "Оценка событий и позиция ОДКБ". Вы потребовали от нас определиться с нашей позицией. Вы что, не знаете нашей позиции?! Мы хотим, чтобы между соседними государствами был урегулирован конфликт мирным путем", - приводит издания слова Лукашенко.

При этом на второй вопрос - просьбу к ОДКБ составить дорожнюю карту по восстановлению территориальной целостности Армении - Лукашенко также отреагировал эмоционально:

"Какую дорожную карту?! Я вам на это сразу отвечаю: сядьте с Ильхамом Алиевым (президент Азербайджана - ред.), если надо - попросите президента России (Владимира Путина - ред), и примите решение! Не примете сегодня - будет же хуже, вы же сами это понимаете!".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр ЛукашенкоАрмения