В Армении резко отреагировали на крики Лукашенко в адрес Пашиняна

“Не считаем уместным комментировать невзвешенные, не соответствующие логике переговоров, и вовсе не союзнические или партнерские, ставящие под сомнение обязательства в рамках подписанного им же государства-участника ОДКБ, комментарии президента Беларуси”, - заявил Унанян, комментируя резкие высказывания Лукашенко в адрес Пашиняна.

Отметим, что, по информации издания "Зеркало", в ходе саммита ОДКБ белорусский диктатор позволил себе эмоциональные высказывания по вопросам, которые были подняты премьером Армении.

"Вы поставили перед нами два вопроса. Первый, читаю: "Оценка событий и позиция ОДКБ". Вы потребовали от нас определиться с нашей позицией. Вы что, не знаете нашей позиции?! Мы хотим, чтобы между соседними государствами был урегулирован конфликт мирным путем", - приводит издания слова Лукашенко.

При этом на второй вопрос - просьбу к ОДКБ составить дорожнюю карту по восстановлению территориальной целостности Армении - Лукашенко также отреагировал эмоционально:

"Какую дорожную карту?! Я вам на это сразу отвечаю: сядьте с Ильхамом Алиевым (президент Азербайджана - ред.), если надо - попросите президента России (Владимира Путина - ред), и примите решение! Не примете сегодня - будет же хуже, вы же сами это понимаете!".