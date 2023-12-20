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В Армении приостановили деятельность российского агентства Sputnik

Архивное фото: В Армении приостановили деятельность российского агентства Sputnik (рос СМИ)
Автор: Дмитрий Браславский

Армянский регулятор сегодня, 20 декабря, приостановил деятельность компании "Тоспа" на 30 дней. Она ретранслирует программу "Sputnik Армения".

Отмечается, что в результате мониторинга записи прослушиваемой программы "Sputnik Армения" было зафиксировано нарушение законодательства Армении.

Комиссия возбудила административное дело в отношении вещателя программ прослушивания на основании протоколов контроля.

Что стало причиной

"Согласно подготовленному протоколу, во время выхода в эфир 17 ноября 2023 года передачи "Пятница с Тиграном Кеосаяном", транслируемой компанией программы "Sputnik Армения", автор и ведущий передачи сослались на Республику Армения и людей в насмешливых и унизительных выражениях, давая оценки, моральное право которых является чужим, политический комментатор и ведущий, который является гражданином, такого не имеет", - говорится в сообщении.

Также зафиксировано, что во время передачи транслировались призывы к действиям, запрещенным законодательством Армении.

Во время представления материалов второго административного производства было отмечено, что в эфире программы "Время Абовяна" со стороны телекомпании были озвучены такие мысли и претензии, которые не только не соответствуют действительности, но и, видимо, вызывают панику среди граждан Армении.

Власти Армении уже неоднократно выражали свое недовольство отсутствием эффективной поддержки ОДКБ в рамках международного сотрудничества ее стран-членов. В частности, последнее подобное сетование о присутствии российских военных баз на территории страны Армения выразила во время активных боевых действий на территории Нагорного Карабаха.

В конце октября стало известно, что власти Армении рассматривают возможность закрытия российских государственных телеканалов, поскольку они допустили нарушение.

В начале ноября Российская Федерация заявила, что приняла участие Армении в саммите по украинской формуле мира в Мальте как "демонстративный антироссийский жест".

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