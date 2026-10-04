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Медведев намекнул, что Армения может стать "новой Украиной" из-за курса на ЕС

14:58 04.10.2026 Вс
2 мин
aimg Мария Науменко
Медведев намекнул, что Армения может стать "новой Украиной" из-за курса на ЕС Фото: заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев (Getty Images)
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На фоне сближения Армении с Западом в России заговорили о возможных последствиях такого курса и параллели с украинским сценарием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева в интервью Государственному телерадио Ирана, цитируемое ТАСС.

По словам российского чиновника, нынешнее руководство Армении сознательно избрало другое направление развития страны. Медведев заявил, что такая политика, по его мнению, может иметь отрицательные последствия для республики.

"Нынешнее армянское руководство считает целесообразным изменить вектор своего развития. Я уверен, что это тоже ни к чему хорошему не приведет", - сказал он.

В то же время Медведев отдельно упомянул Украину, назвав ее примером сценария, которого, по его мнению, Армении следует избегать.

"Самое страшное, что может произойти с Арменией, – это ее превращение в новую Украину", – заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ.

Напомним, в сентябре российский диктатор Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян публично поспорили из-за внешнеполитического курса Еревана.

Путин призвал Ереван определиться между ЕС и ЕАЭС и предупредил о возможных последствиях членства в союзе. Пашинян заявил, что закон о начале процесса вступления в ЕС не нарушает обязательств Армении перед Россией и ЕАЭС.

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