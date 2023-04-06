Армения примет участие в военных учениях НАТО, - Пентагон

"Приблизительно 9000 военнослужащих США и около 17000 военнослужащих из 26 стран-союзников и партнеров примут участие, а часть учений охватит 10 разных европейских стран", - сказала Сингх.

Среди них, как сообщила представитель Пентагона, ряд стран, не входящих в НАТО: Армения, Молдова, Босния, Герцеговина, а также силы Косово.

"Это ежегодные учения, которые продлятся почти два месяца и будут сфокусированы на стратегическом развертывании базирующихся в США сил, использовании армейских запасов и кооперации с европейскими союзниками и партнерами", - сообщила Сингх.

По ее словам, целью маневров будет демонстрация способности армии США быстро размещать готовые к бою силы и технику, "сдерживать угрожающих миру в Европе и защитить континент от агрессии".

Отметим, что Армения, которая два года назад отказалась участвовать в учениях НАТО, на этот раз изменила позицию из-за охлаждения отношений с Кремлем и ОДКБ, которые не поддержали премьера Никола Пашиняна в конфликте с Азербайджаном за Нагорный Карабах.