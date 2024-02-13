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Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нанесении ударов

Фото: Армения заявила об обстреле со стороны Азербайджана (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нанесении ударов. Армения заявила о раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылками на Минобороны Армении и Азербайджана.

По словам Вооруженных сил Армении, азербайджанские военные нанесли удар. У армянской стороны есть раненые.

"13 февраля, начиная с 05:30, подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия по армянским позициям, расположенным в районе Неркин Ханд, в результате чего, по предварительным данным, у армянской стороны есть раненые", - заявили в Минобороны Армении.

Азербайджанская сторона заявила, что Вооруженные силы Армении нанесли удар по позициям азербайджанских военных.

"12 февраля в 20:50 и в 23:40 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Чинарлы Товузгалинского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населённого пункта Коханаби Товузского района", - сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Конфликт Армении и Азербайджана 

Ранее мы писали, что Армения и Азербайджан создали основные условия для мирного договора.

К слову, как закончился конфликт Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху - читайте в материале РБК-Украина.

 

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