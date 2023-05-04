Армения и Азербайджан в США пришли к прогрессу по урегулированию конфликта, - Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что министры иностранных дел Армении и Азербайджана добились ощутимого прогресса в переговорах.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил Блинкен на пресс-конференции по результатам их встречи.

"Я думаю, что темп переговоров и фундамент, заложенный нашими коллегами, показывают, что мы действительно находимся на грани достижения мирного соглашения. Последний этап любого марафона всегда самый сложный. Мы это знаем", – отметил госсекретарь США.

Напомним, 30 апреля в Вашингтоне Армения и Азербайджан провели новый раунд переговоров.

Ранее мы сообщали, что конфликт между Азербайджаном и Арменией вокруг Нагорного Карабаха снова обострился. Так, 5 марта там произошла очередная стрельба, в результате чего погибли люди.

Напомним, мы писали, что Армения попросила президента Франции Эммануэля Макрона возглавить мирные переговоры с Азербайджаном. Такой шаг в свою очередь стал вызовом президенту России Владимиру Путину, что свидетельствует о потере контроля за региональными союзниками.

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