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Армения приостановила свое участие в ОДКБ, - Пашинян

Фото: премьер-министр Армении Никол Пашинян (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Армения "заморозила" свое участие в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), где доминирующую роль играет Россия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Армении Никола Пашиняна в интервью телеканалу France 24.

Он отметил, что Армения "заморозила" свое членство в ОДКБ, поскольку договор о коллективной безопасности не выполняли в отношении Еревана, особенно в 2021-2022 годах.

"Мы приостановили наше участие. Посмотрим, что будет дальше", - сказал Пашинян.

При этом премьер заявил, что вопрос о закрытии российской военной базы в Армении "не стоит на повестке дня".

Также Пашинян раскритиковал российские власти, заявив, что несколько месяцев назад Москва "открыто призвала армянское население свергнуть власть". Он считает, что пропаганда РФ против него не уменьшается.

Добавим, что военная база РФ была развернута на севере Армении по договору Москвы и Еревана с 1995 года. Срок действия договора продлили до 2044 года.

Конфликт вокруг Карабаха

Напомним, в сентябре 2023 года Азербайджан провел "антитеррористические мероприятия" на территории Нагорного Карабаха, в результате которых непризнанная "республика" капитулировала.

Армения отказалась перекидывать свою армию на территорию региона. Глава армянского правительства признал площадь Азербайджана в 86,6 тысячи кв. км, включающий Нагорный Карабах. Однако мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном до сих пор не было заключено.

Кроме того, к конфликту была причастна Москва. Российские так называемые миротворцы находились на территории Нагорного Карабаха.

Как закончился конфликт между Арменией и Азербайджаном в 30 лет - читайте в материале РБК-Украина.

 

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