Армения не соглашается на ряд требований Азербайджана в проекте мирного соглашения, - глава МИД

"Азербайджанская сторона выдвигает определенные предварительные условия, мы не разделяем эту повестку дня. Однако еще до финальной церемонии подписания мирного договора существуют процессы, которые уже идут или могут осуществляться до подписания", - отметил Мирзоян.

По его словам, стороны, например, обсуждали возможность большей толерантности по отношению друг к другу и перспективы сотрудничества на международных площадках.

Он также отметил, что текст соглашения уже парафирован, и Ереван готов подписать его как можно быстрее.