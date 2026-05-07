Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Армения не поддерживает РФ в войне против Украины, - Пашинян

20:27 07.05.2026 Чт
2 мин
Премьер Армении публично дистанцировался от Москвы публично дистанцировался от Москвы
aimg Сергей Козачук
Фото: премьер-министр Армении Никол Пашинян (Getty Images)

Армения официально подтвердила, что не является союзником России в войне против Украины, и продолжает оказывать Киеву гуманитарную поддержку.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Armenpress.

Позиция Армении относительно войны в Украине

Во время правительственного брифинга глава армянского правительства отметил неизменность курса страны по украинскому вопросу.

Он напомнил, что Ереван оказывает гуманитарную помощь и дистанцируется от действий Кремля.

"Я уже делал заявления на эту тему. Мы направляли гуманитарную помощь Украине, и я говорил, что мы не являемся союзниками России по вопросу Украины", - подчеркнул Пашинян.

Принципы мирного процесса

Премьер-министр Армении отметил, что страна опирается на Алма-Атинскую декларацию, которая является фундаментальной для развития отношений с другими государствами.

Этот документ лежит в основе как признания территориальной целостности бывших республик СССР, так и текущего мирного процесса с Азербайджаном.

"Вы знаете, насколько важна и основополагающая для нас Алма-Атинская декларация... И это наша принципиальная позиция", - добавил он.

Пашинян потроллил Путина

Напомним, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным похвастался достижениями армянской демократии. В частности, он акцентировал на том, что в его стране нет политзаключенных, а социальные сети остаются абсолютно свободными.

В то же время в Ереване начали открыто обсуждать возможность разрыва стратегических отношений с РФ. Спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что страна может принять решение о выходе из ОДКБ и ЕАЭС, если Москва пойдет на повышение цены на газ для республики.

Такие заявления звучат на фоне подготовки к решающим выборам в Армении, которые могут определить будущее государства - окончательный выход из-под влияния Кремля или возвращение к роли российского сателлита.

Пока Москва готовит план реванша пророссийских сил, действующая власть Армении оказалась перед выбором между реальной независимостью и риском бесконечной войны.

