Армения бросила вызов Путину, его хватка над союзниками слабеет, - The Guardian

Как пишет издание, пренебрежительное отношение Армении к Путина стало откровением прошедшего на днях саммита Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Ереване.

В частности, на общем фото лидеров армянский премьер Никол Пашинян отстранился от президента России. А позже отказался подписать декларацию и критиковал провалы ОДКБ. Он также выразил разочарование отсутствием ответа на его официальный запрос о военной помощи после атаки Азербайджана в сентябре 2022 года.

"Удручает то, что членство Армении в ОДКБ не сдержало Азербайджан от агрессивных действий", - отметил он.

Как рассказал The Guardian профессор Европейского университета в Тбилиси Эмиль Авдалиани, на сегодня Армения пытается диверсифицировать внешние отношения в свете слабеющей России.

"Зависимость от России смертельная, поэтому Ереван стремится к сближению с Турцией, более тесным связям с ЕС, Ираном и Китаем. Это результат половинчатого подхода Москвы к Еревану и прежде всего ослабления позиций России на Южном Кавказе в результате ее все более неудачной войны в Украине", - подчеркнул он.

А по мнению эксперта аналитического центра Carnegie Europe Тома де Вааля, саммит показал растущую хрупкость влияния России и лично Путина на своих соседей.

"Такая политика терпит крах, а настоящую силу жестокой власти Путин демонстрирует в Украине. Это часть общей тенденции, при которой россияне все еще имеют это советское наследие, когда видят своих соседей как своего рода младших партнеров, которые им принадлежат, однако они являются суверенными странами. ОДКБ должна быть оборонной организацией, но в отношении Армении - она не выполнила своих обязательств", - отметил Вааль.

Кроме того, свое влияние оказали и протесты в Ереване в день саммита ОДКБ, участники которого требовали от России вывести войска из Украины.

"Протесты свидетельствуют об изменении отношения Армении к России. Ее ненадежность как союзника стала ощутимой. Среди политических элит Армении всегда присутствовали антироссийские настроения, но сейчас они переросли в ресентимент - чувство откровенной враждебности", - добавил профессор Авдалиани.