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Берлускони оправдал российское вторжение и Путина в преддверии выборов в Италии

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Рим, Пятница 23 сентября 2022 12:43
Берлускони оправдал российское вторжение и Путина в преддверии выборов в Италии Фото: экс-премьер-министр Италии Сильвио Берлускони (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони в преддверии выборов в его стране оправдал российскую агрессию и действия российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Берлускони, имеющий с главой Кремля дружеские отношения, заявил, что Путина якобы "подтолкнули" начать войну против Украины.

"Путина подтолкнуло российское население, его партия и его министры пойти на эту спецоперацию", - сказал он.

Соратник российского президента считает, что причиной нападения стала пропаганда, которая показывала уничтожение русскоговорящего населения на востоке Украины. По мнению Берлускони, российские войска должны были заменить украинское правительство "порядочными людьми".

"Войска должны были войти, дойти до Киева через неделю, заменить правительство Зеленского порядочными людьми и через неделю вернуться. Вместо этого они встретили неожиданное сопротивление, которое потом подпитывалось оружием всех видов с Запада", - заявил итальянский политик.

Стоит отметить, что в воскресенье, 25 сентября, в Италии состоятся досрочные парламентские выборы после падения проукраинского правительства технократов Марио Драги. Ожидается, что партия Берлускони в составе правой коалиции получит большинство.

Напомним, что после событий в Буче экс-премьер Италии осудил российское вторжение. Берлускони заявил, что глубоко разочарован поведением Путина.

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