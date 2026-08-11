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Украина нашла способ бить Россию гораздо глубже: СМИ рассказали, в чем секрет

23:49 11.08.2026 Вт
3 мин
В июле Киев втрое чаще бил вглубь территории врага, чем в начале года
aimg Екатерина Коваль
Украина нашла способ бить Россию гораздо глубже: СМИ рассказали, в чем секрет Фото: украинский дрон при запуске (Getty Images)
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Associated Press проанализировало сотни украинских ударов вглубь территории России за 2026 год. Число дальнобойных атак выросло втрое по сравнению с январем, а войско РФ вынуждено растягивать противовоздушную оборону на значительно большую площадь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на анализ Associated Press.

Четыре главные цели Киева

Аналитики AP проработали заявления российских чиновников, государственных медиа и украинской армии и выделили четыре основные категории целей украинских ударов. Это нефтяная инфраструктура, чтобы избавить Кремль от доходов от экспорта топлива и создать дефицит для обычных россиян.

Это оборонные заводы, чтобы взорвать долгосрочную способность России производить оружие. Это объекты противовоздушной обороны, чтобы расчистить путь собственного вооружения. И это розничные склады, чтобы последствия войны ощутили рядовые россияне.

Удары по нефти и защитникам

В июле Киев поразил крупнейший нефтеперерабатывающий завод России, расположенный в более чем 2500 км от Украины. Атаки на нефтяную инфраструктуру усилились именно тогда, когда война вокруг Ирана подняла мировые цены на нефть, а США смягчили санкции против российской нефти.

Среди оборонных объектов Украина несколько раз поражала завод, производящий навигационные системы - в частности, собственной ракетой "Фламинго". В июле и августе под ударами оказались и склады Wildberries: в Киеве заявляют, что компания помогает поставлять русскую армию, хотя в Москве это отрицают.

Цель - Крым

Значительная часть ударов по российской противовоздушной обороне и радарам сосредоточена вокруг оккупированного Крыма - в основном их наносят дронами. Командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди рассказал AP, что атаки в Крыму преследуют цель еще и сделать полуостров непригодным как плацдарм для российских войск.

Не все удары удачные

Эффективность части атак Киева подтвердить сложно. В мае и июне Украина заявляла об ударах по нескольким спутниковым, разведывательным и объектам радиоэлектронной разведки в России, однако проанализировавшее AP спутниковые снимки не показали серьезных повреждений.

Производство растет, но этого мало.

Еще до известной встречи в Овальном кабинете Украина начала активно инвестировать в новое оружие, но именно та встреча, по словам анонимного европейского военного чиновника, стала "настоящим звонком на пробуждение" – стало понятно, что поддержка США может прекратиться "с одного дня на другой". Украина вдвое нарастила производство, сократив цикл разработки и изготовления оружия с десятилетий до лет или даже месяцев.

Хотя Украина уже решила часть навигационных проблем со своими ракетами, например "Фламинго", они до сих пор уступают западным аналогам в точности и незаметности - поэтому часто приходится запускать сотни дронов, чтобы перегрузить российскую ПВО и дать ракете прорваться. По оценке Уотлинга, через оборону врага долетает только 5-9% выпущенного Украиной вооружения.

Впрочем, несмотря на более мощное оружие России, президент Владимир Зеленский на саммите НАТО заявил, что Путин "теряет инициативу", поскольку Украина перенесла боевые действия с застрявшего фронта в небо.

О масштабе и направлениях дальнобойной кампании Украины РБК-Украина уже писало неоднократно. Ранее в СБС рассказали о ключевых целях украинских дальнобойных ударов по России - прежде всего это топливная отрасль, оборонные предприятия и обеспечивающая их логистика. А 10 августа президент Владимир Зеленский анонсировал кадровые решения в армии и заявил, что Украина утвердила новые удары по целям врага на территории России, скорректировав часть уже имеющихся дальнобойных операций.

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