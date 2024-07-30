Решение проблемы долгов на балансирующем рынке сделает более привлекательными инвестиции в энергетику, - НКРЭКУ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Национальной комиссии по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг (НКРЭКУ) Валерия Тарасюка.

"У нас есть системная проблема связанная с неплательщиками. Самые большие неплательщики это: государственные угольные шахты, харьковский водоканал и метрополитен, некоторые другие. Почему это проблема, потому что эти потребители - спрос, который должен быть на РДН, а его там нет. Хронические неплательщики выпадают на балансирующий рынок, где формально покупают электричество гораздо дороже, но не рассчитываются", - сказал он.

Тарасюк подчеркнул, что в лучшем случае проблему долгов на балансирующем рынке следует решить в течение нескольких месяцев, а не лет или десятилетий.

В частности, он считает, что первым шагом должно быть решение правительства по утверждению перечня потребителей, которых нельзя отключать, но с которых автоматически будет списываться плата за электричество. Это, к примеру, будут водоканалы и государственные шахты.

Глава НКРЭКУ пояснил, что таким образом остановится рост долга.

"Далее "Укрэнерго" за грантовые или кредитные средства погасит долг на балансирующем рынке. На этом мы закроем многолетнюю проблему долгов на рынке. Это сразу сделает инвестиции в украинскую энергетику существенно более привлекательными, ведь сейчас инвесторов в генерацию останавливает в том числе то, что они получат" плату за свое электричество на балансирующем рынке более чем через год", - подытожил он.

Ранее глава "Укргидроэнерго" Игорь Сирота заявлял, что проблема несовершенного механизма финансирования тарифа на электроэнергию для населения и долги на балансирующем рынке нуждаются в решении.