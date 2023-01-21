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"Решающая территория". Генерал США назвал условие освобождения Крыма летом 2023 года

Новина українською →
Крым, Суббота 21 января 2023 12:25
"Решающая территория". Генерал США назвал условие освобождения Крыма летом 2023 года Фото: Бен Ходжес, генерал США в отставке (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Крым является решающей территорией в войне. Украинские силы могут освободить остров от оккупантов уже в конце лета 2023 года, если получат достаточно необходимого вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерала-лейтенанта США в отставке Бена Ходжеса в интервью NV.

"Крым - решающая территория для вас. Украина планирует освободить Крым, и я очень надеюсь, что это произойдет до конца лета, при условии, что западные страны предоставят Украине все то, что вам нужно и просите, и, конечно, ракеты нужной дальности", - заявил Ходжес.

Напомним, недавно The New York Times опубликовало материал о том, что в администрации президента США Джо Байдена якобы решили пересмотреть свою политику и теперь там рассматривают возможность помощи Украине в нанесении ударов по территории оккупированного Крыма.

Добавим, ранее в украинском командовании выразили надежду, что Украине удастся вернуть Крым уже в этом году.

Между тем глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что Украина вернет уволить Крым комбинированным путем - сочетанием военной силы и дипломатии.

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