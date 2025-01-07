Не выпустят из Украины. Какие товары и вещи запрещено вывозить за границу

Таможенные правила Украины определяют перечень товаров и вещей, которые запрещено вывозить за пределы страны. За их нарушение граждан ждет наказание.
РБК-Украина рассказывает, что нельзя вывозить за пределы страны.
Государственная таможенная служба Украины запрещает вывоз за пределы страны следующих вещей и предметов:
Добавим, что перечисленные товары и вещи также нельзя отправлять в посылках за границу.
За нарушение таможенных правил могут назначить наказание в виде предупреждения, наложения штрафа или конфискации товара и вещей. Размер взыскания зависит от вида нарушения. Например, вывоз за пределы Украины товаров с нарушением прав интеллектуальной собственности влекут за собой наложение штрафа в размере одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией товаров, это равно 17 тысячам гривен.
Если речь идет о запрещенной перевозке произведений искусства или исторических артефактов, то их изымут и направят на специальную экспертизу, которая должна определить их ценность.
При пересечении границы также стоит учесть таможенные правила другой страны, куда человек планирует въехать. Например, при поездке в зону ЕС под запрет, кроме вышеперечисленных запрещенных товаров и вещей, попадают мясные и молочные изделия, в том числе и домашнего производства. Также нельзя провозить рецептурные препараты и лекарственные средства сильного действия.
Важно, что без декларирования при пересечении границы можно иметь при себе любую наличную валюту, которая эквивалентна не более 10 тысячам евро.
Ранее мы подробно рассказывали, что нельзя ввозить в разные страны и на какие товары и вещи действуют ограничения. Детали по ссылкам:
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Ранее мы рассказывали также о том, какие товары и вещи нельзя ввозить в Украину из-за границы, а также на какие предметы действуют ограничения.
При подготовке материала использовали: публикацию Государственной таможенной службы Украины, Wiki.legalaid.gov.ua/Нарушение таможенных правил и ответственность за них.
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