Не выпустят из Украины. Какие товары и вещи запрещено вывозить за границу

Что запрещено вывозить из Украины

Государственная таможенная служба Украины запрещает вывоз за пределы страны следующих вещей и предметов:

оружие военных образцов всякого рода, боеприпасы и военное снаряжение

наркотические и психотропные вещества, а также вещества с ядом сильного действия

радиоактивные и взрывчатые вещества

произведения искусства и предметы, которые имеют культурную, историческую, этнографическую или научную ценность (картины, скульптуры, изделия из фарфора, хрусталя, керамики, дерева, кожи, драгоценных и не драгоценных камней, металлов, кости, предметы народных художественных промыслов, художественная одежда и обувь, нумизматика, книги, рукописи, пластинки, музыкальные инструменты, почтовые марки и т.д.)

аннулированные ценные бумаги

товары, которые экспортируются с нарушением прав интеллектуальной собственности

Добавим, что перечисленные товары и вещи также нельзя отправлять в посылках за границу.

Что будет за нарушение таможенных правил

За нарушение таможенных правил могут назначить наказание в виде предупреждения, наложения штрафа или конфискации товара и вещей. Размер взыскания зависит от вида нарушения. Например, вывоз за пределы Украины товаров с нарушением прав интеллектуальной собственности влекут за собой наложение штрафа в размере одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией товаров, это равно 17 тысячам гривен.

Если речь идет о запрещенной перевозке произведений искусства или исторических артефактов, то их изымут и направят на специальную экспертизу, которая должна определить их ценность.

Таможенники при пересечении границы проверяют товары и вещи, которые планируют вывезти из страны (фото: Facebook.com/zahidnuy kordon)

С какими товарами не пустят в другие страны

При пересечении границы также стоит учесть таможенные правила другой страны, куда человек планирует въехать. Например, при поездке в зону ЕС под запрет, кроме вышеперечисленных запрещенных товаров и вещей, попадают мясные и молочные изделия, в том числе и домашнего производства. Также нельзя провозить рецептурные препараты и лекарственные средства сильного действия.

Важно, что без декларирования при пересечении границы можно иметь при себе любую наличную валюту, которая эквивалентна не более 10 тысячам евро.

Ранее мы подробно рассказывали, что нельзя ввозить в разные страны и на какие товары и вещи действуют ограничения. Детали по ссылкам: