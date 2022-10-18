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Выпустили более 250 снарядов. КНДР активизировала учения на побережье Японского моря

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Пхеньян, Вторник 18 октября 2022 19:59
Выпустили более 250 снарядов. КНДР активизировала учения на побережье Японского моря Фото: КНДР активизировала учения на побережье Японского моря (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Вооруженные силы Северной Кореи сегодня, 18 октября, произвели массированные артиллерийские стрельбы на побережье Желтого и Японского морей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

КНДР выпустила около 100 снарядов в море у своего западного побережья около 22:00 по местному времени (15:00 по Киеву) и еще 150 выстрелов у своего восточного побережья.

Последняя военная активность Северной Кореи началась после того, как в понедельник южнокорейские войска начали свои ежегодные оборонительные учения Хогук, призванные повысить их способность реагировать на ядерные и ракетные угрозы КНДР.

Ранее сообщалось, что серия ракетных испытаний КНДР была разработана для имитации обстрела Южной Кореи тактическим ядерным оружием.

Также мы писали, что одна из ракет, запущенных Северной Кореей, пролетела над Японией.

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