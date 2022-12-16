Выпускают по Украине сразу с конвейера. Игнат рассказал о российских запасах ракет

Некоторые ракеты, которые Россия использует при обстрелах по территории Украины, идут фактически с конвейера. Враг тратит на удары больше запасов, чем может пополнить.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова спикера Воздушных Сил Украины Юрия Игната в эфире телеканала "Киев".
"На российских ракетах есть дата маркировки. Некоторые типы ракет уходят фактически с конвейера. Например, выпущены летом, осенью. Это "Калибр" и Х-101. Возможно, "Искандер". Они тратят больше запасов, чем пополняет производство", - заявил Игнатий.
По словам спикера Воздушных Сил Украины, показатель ракетного дефицита в России можно еще усилить, если ввести против врага более жесткие санкции, которые будут контролироваться международным сообществом.
Напомним, РБК-Украина раскрывало все подробности массированного ракетного обстрела России 16 декабря.
По словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, сегодня наше ПВО уничтожило 60 ракет из 76.
Между тем, советник министра обороны Юрий Сак не исключает вероятность повторного обстрела, поскольку Россия таким образом пытается принудить Украину к переговорам.
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