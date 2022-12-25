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Не выпускают даже детей. Оккупанты закрыли выезд через Васильевку до 15 января

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Запорожье , Воскресенье 25 декабря 2022 13:20
Не выпускают даже детей. Оккупанты закрыли выезд через Васильевку до 15 января Фото: оккупанты закрыли выезд через Васильевку до 15 января (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Оккупанты не выпускают из захваченных Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей даже детей и женщин. Запрет на выезд действует до 15 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Мелитополя Ивана Федорова.

"Уже в течение 10 дней рашисты не выпускают жителей временно оккупированных территорий Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей через Васильевку в сторону Запорожья", – рассказал он.

Дошло до того, по его словам, что теперь не выпускают даже детей, женщин и пожилых людей.

"Людям, которые все же пытаются проехать, говорят бросать авто и идти в Запорожье пешком. По словам самих оккупантов, проезд закрыли до 15 января", - добавил Федоров.

Как сообщалось, во временно оккупированном Мелитополе россияне хотят ввести круглосуточный комендантский час почти на неделю. Поскольку враг боится гражданской коммуникации с украинскими защитниками.

Напомним, ранее мы писали о том, что оккупанты в Запорожской области назвали так называемую "дату наступления украинских войск", а потому жителям даже запретили выходить из домов и угрожают расстрелом за нарушение комендантского часа.

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