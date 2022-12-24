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Оккупанты в Мелитополе хотят ввести круглосуточный комендантский час на неделю

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Мелитополь, Суббота 24 декабря 2022 14:14
Оккупанты в Мелитополе хотят ввести круглосуточный комендантский час на неделю Фото: мэр Мелитополя Иван Федоров (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Во временно оккупированном Мелитополе россияне хотят ввести круглосуточный комендантский час почти на неделю. Поскольку враг боится коммуникации гражданских с украинскими защитниками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Мелитополя Ивана Федорова.

"Пока они (оккупанты - ред.) запускают пропаганду, что 25 декабря будет полноценный комендантский час до 2-3 января. Такие объявления появились в некоторых городах, но в основном в селах. Впрочем, в городе Мелитополе они также это планируют", - рассказал Федоров.

Мэр говорит, что таким образом российские захватчики пытаются прекратить коммуникацию между гражданскими и военными, опасаясь ее.

Напомним, ранее мы писали о том, что оккупанты в Запорожской области назвали так называемую "дату наступления украинских войск", а потому жителям даже запретили выходить из домов и угрожают расстрелом за нарушение комендантского часа.

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Мелитополь Запорожская область Комендантский час
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