Испытание морозами. Как энергосистема справляется с зимой и что будет в случае ракетных обстрелов

Для подготовки материала были использованы официальные сообщения “Укрэнерго” и Минэнерго, публичные и эксклюзивные комментарии руководства госкомпаний и чиновников.

Первую половину января с максимально низкими температурами и снегопадами Украина пережила без особых проблем в энергосистеме. Генерации электроэнергии было достаточно, серьезных аварий из-за технического состояния энергообъектов не произошло. И самое главное - массированных обстрелов объектов генерации и распределительных сетей не было.

"Последние обстрелы не причинили серьезного вреда украинской энергосистеме. Ситуация контролируемая, есть запас прочности, плановых отключений не ожидается", - заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Ситуация с обстрелами по сравнению с прошлым годом существенно изменилась. К середине января прошлого года энергосистема Украины 12 раз подвергалась массированным обстрелам. В результате, тогда уровень обеспечения электроэнергией сократился до 60%, практически по всей стране были введены графики отключений.

“То, что у нас нет отключений и ситуация гораздо лучше, чем год назад, - это результат того, что нет таких масштабных разрушений и мы продолжаем восстановление”, - заявил глава “Укрэнерго” Владимир Кудрицкий.

Снижение температуры в 2024 году началось после новогодних праздников. В конце первой декады января мороз усиливался в ночное время иногда до 27 градусов. Из-за резкого перепада температуры и налипания снега в сетях происходили обрывы. В результате без электроснабжения оказались некоторые населенные пункты в Кировоградской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской и других областях Украины.

Однако большую часть аварий, которые возникли преимущественно на линиях электропередачи, удалось ликвидировать максимум в течение суток. Но в общем, по словам Кудрицкого, энергосистема работала стабильно. “Тяжелых последствий от атак "шахидами" и ракетами не было. В принципе можем говорить, что страшных катастрофических результатов нет. Сложности возникали из-за погодных условий в регионах”, - заявил он.

Пик холодов Украина пережила без аварийной помощи

Пики холодов в начале января Украине удалось пережить даже без аварийной помощи из Европы. Ее запрашивали у партнеров за зиму всего три раза - в декабре, в частности, когда выводили в ремонт 7 блоков теплогенерации. Но графики ремонтов удалось скорректировать, и сейчас такая ситуация повториться не должна, сказал министр энергетики Герман Галущенко в комментарии РБК-Украина.

По словам Кудрицкого, энергосистему в периоды холодов удавалось балансировать за счет увеличения тепловой и гидрогенерации. Но гидромощностей хватает ненадолго. “Особенность гидро- в том, что их ресурс нельзя долго использовать – накопленной воды хватает на несколько дней. Мы к этому ресурсу относимся экономно”, - отметил глава “Укрэнерго”.

После того, как накопленная вода “сбрасывается” для генерации электроэнергии, ее запас нужно восстановить. В "Укргидроэнерго" сообщили, что с целью предотвращения аварийной ситуации в объединенной энергосистеме Украины, ГЭС и ГАЭС работают в штатном режиме с использованием максимальной мощности для покрытия пиковых уровней потребления в период снижения температуры. "Все оборудование станций компании в полной готовности к работе в последующие периоды похолодания", - говорится в ответе компании на запрос РБК-Украина.

По словам Галущенко, оснований для беспокойства нет. “По гидрогенерации все зависит от уровня воды. На сегодня можно сказать, что мы поднакопили воду и возможности (снова ее задействовать - ред.) есть”, - сказал министр энергетики в комментарии изданию.

В период низких температур, когда дефицит доходил до 2,5% от общей потребности, баланс поддерживали в том числе за счет импорта электроэнергии из Словакии и Румынии. В самые сложные дни - 9 и 10 января - по информации “Укрэнерго”, в отдельные часы дефицит доходил до 582 МВт. Причем пиковые периоды потребления были не только утром и вечером, но и днем.

Графика "Укрэнерго"

Но бизнес импортировал электроэнергию часто не в те периоды, когда она была максимально нужна для баланса. В основном закупки шли днем, когда цена на э/э была ниже, чем на ресурс украинского производства. По словам Галущенко, объемы импорта могут быть увеличены, поскольку его потенциал полностью еще ни разу не был использован.

Техническая возможность импорта электроэнергии из Европы в Украину и Молдову составляет 1700 МВт. “Бизнес стал больше импортировать, есть часы, когда это выгоднее, чем купить у нас (в Украине - ред.). Но мы еще не выбрали кэп в 1,7 ГВт. У нас этот ресурс есть и все стимулы для бизнеса мы приняли”, - сказал Галущенко.

По его словам, если ситуация осложнится, то для нормализации баланса можно будет увеличить импорт. “Но я не вижу пока ситуации, что импорт будет нужен именно для спасения”, - отметил министр.

Удастся ли избежать отключений

Пока можно сказать, что энергосистема в начале января выдержала первый экзамен на прочность. Но до марта еще ожидаются периоды похолодания. “Нас ждет, наверное, несколько холодных периодов в течение января, февраля, возможно, и марта. И это именно те периоды, в которые потенциально враг может атаковать Украину и, в частности, энергетику. Тогда может быть больше дискомфорта”, - считает Кудрицкий.

На этот случай, если возникнет дефицит, предусмотрены экстренные меры. Прежде всего, Украина сможет обратиться к партнерам из Европы за аварийной помощью. Но это небольшие объемы, которые не спасут ситуацию при большом дефиците. Второй инструмент - отключение потребителей. По словам Галущенко, в первую очередь будут отключать промышленные предприятия.

“Мы начнем с аварийной помощи, а потом могут быть отключения промышленности. Население у нас в последнюю очередь стоит в плане отключений”, - сказал Галущенко в комментарии РБК-Украина. Учитывая опыт прошлого года, отметил он, в регионах главы областей знают ситуацию и сориентируются по отбору объектов для ограничения энергоснабжения. Отключаться будут предприятия, которые не импортировали электроэнергию, отметил изданию собеседник в правительстве.

Руководство этих объектов должно быть готово к возможным ограничениям, поскольку правительство в прошлом году дало гарантии бесперебойного электроснабжения лишь тем предприятиям, которые импортируют 50% э/э от объема потребления.

Но даже если ситуация обострится из-за обстрелов, то риск серьезных проблем с энергоснабжением все-таки не сильно велик. “Единственное, что может повлиять на систему, - это атаки. И даже не атаки как таковые, а степень разрушений от них”, - отметил Галущенко.

Но на сегодняшний день объекты генерации защищены гораздо сильнее, чем в прошлом году. Могут быть повреждены системы передачи электроэнергии. Но опыт по их восстановлению даже в боевых условиях у украинских энергетиков уже есть. Резерв автотрансформаторов, из-за повреждения которых в прошлом году возникали самые серьезные проблемы, есть. Причем техника продолжает поступать в Украину.

В “Укрэнерго” говорят, что определенный запас прочности есть. Но он не так велик, как хотелось бы, поэтому просят экономить электроэнергию. Эффект от экономии может достигать 200-400 МВт, что равно генерации нескольких тепловых энергоблоков.

Эксперты считают, что риски серьезного обострения ситуации с энергоснабжением невелики. “В случае если температура будет ниже 20 градусов в течение недели и более, в пиковые часы будет возникать дефицит генерации в объеме 2 ГВт. Импорт и аварийная помощь могут покрыть 1,7 ГВт. То есть недостаток теоретически возможен”, - отметил директор центра "Психея" Геннадий Рябцев.

Но даже при таких обстоятельствах графики стабилизационных отключений для промышленности могут вводиться при серьезных повреждениях энергообъектов в результате обстрелов или при одновременной аварийной остановке 5-7 энергоблоков ТЭС.

Пока РФ не наносит мощных ударов по энергетическим объектам, но это не означает, что она не следит за состоянием украинской энергетики. По словам представителя Главного управления разведки Минобороны Вадима Скибицкого, РФ провела анализ обстрелов энергосистемы в 2022-2023 годах и определила наиболее критические объекты, которые могут быть поражены.

Сейчас, по данным разведки, противник продолжает регулярно проводить космическую съемку энергетических объектов Украины, поэтому угроза для них сохраняется.