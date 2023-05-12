RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оправдывал россиян за обстрелы своего села. Правоохранители обнаружили под Киевом коллаборанта

Фото: Прокуратура (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Житель Броварского района Киевской области возражал, что его село обстреливала армия РФ и обвинял в этом ВСУ. Правоохранители обнаружили его и объявили подозрение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

"После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину житель поселка в Броварском районе, используя собственную страницу в соцсети, распространял сообщения и видеозаписи, в которых содержались оправдания вооруженной агрессии России против Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в своих постах и видеоматериалах подозреваемый поддерживал и популяризировал действия РФ в связи с полномасштабным вторжением в Украину, глорифицировал оккупантов, распространял российские нарративы, утверждал, что "украинцы сами во всем виноваты".

Мужчина, проживая в пострадавшем в результате российской агрессии поселке, пытался переложить ответственность за указанные события на Украину, оправдывал военные преступления РФ.

Ему было сообщено о подозрении по факту оправдания, признания правомерным и отрицания вооруженной агрессии РФ против Украины. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, что правоохранители обнаружили двух жителей Днепропетровской области, желающих "присоединить" свой регион и города к России. Им объявили подозрения в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

СБУ задержала двух вражеских информаторов, которые приводили российские ракеты в локацию Сил обороны в Краматорске Донецкой области. Злоумышленниками оказались двое жителей города.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевРоссийская ФедерацияКиевская областьВойна в Украине