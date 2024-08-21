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СБУ разоблачила клирика УПЦ (МП) в Винницкой области в поддержку российской агрессии

Среда 21 августа 2024 14:37
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СБУ разоблачила клирика УПЦ (МП) в Винницкой области в поддержку российской агрессии Фото: СБУ разоблачила клирика УПЦ (МП) в Винницкой области на поддержке российской агрессии (t.me/SBUkr)
Автор: Валерия Полищук

Служба безопасности Украины задокументировала подрывную деятельность еще одного клирика Винницкой епархии УПЦ (МП). Речь идет о настоятеле храма Калиновского благочиния, который публично оправдывал вооруженную агрессию России и ожидал прихода оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По материалам дела, протоиерей в общении с верующими восхвалял российского диктатора Владимира Путина и призывал поддерживать российские войска. Кроме того, он распространял пророссийские нарративы среди прихожан через Telegram.

Служба безопасности инициировала экспертизу, которая подтвердила факты преступной деятельности, направленной на дестабилизацию общественно-политической ситуации в регионе.

Во время обысков в квартире фигуранта были изъяты мобильный телефон и компьютерная техника, которые он использовал для распространения враждебной пропаганды.

На основе собранных доказательств следователи СБУ сообщили священнослужителю о подозрении по чч. 1, 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за оправдание и отрицание вооруженной агрессии России против Украины.

Клирик помещен под круглосуточный домашний арест. Расследование продолжается, и ему грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Запрет РПЦ и связанных с ним религиозных организаций

В октябре 2023 года парламент поддержал в первом чтении законопроект №8371, предусматривающий запрещение религиозных организаций, имеющих связи с Россией.

В марте 2024 Комитет рекомендовал Верховной Раде принять документ во втором чтении.

Параллельно в политических кругах обсуждается возможность предоставления "особого статуса" тем частям УПЦ МП, которые решат разорвать связи с Москвой.

Вчера Верховная Рада поддержала запрет Русской православной церкви (РПЦ) и аффилированных с ней организаций в Украине.

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Служба безопасности Украины Винницкая область УПЦ МП
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