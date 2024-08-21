СБУ разоблачила клирика УПЦ (МП) в Винницкой области в поддержку российской агрессии

Служба безопасности Украины задокументировала подрывную деятельность еще одного клирика Винницкой епархии УПЦ (МП). Речь идет о настоятеле храма Калиновского благочиния, который публично оправдывал вооруженную агрессию России и ожидал прихода оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По материалам дела, протоиерей в общении с верующими восхвалял российского диктатора Владимира Путина и призывал поддерживать российские войска. Кроме того, он распространял пророссийские нарративы среди прихожан через Telegram.

Служба безопасности инициировала экспертизу, которая подтвердила факты преступной деятельности, направленной на дестабилизацию общественно-политической ситуации в регионе.

Во время обысков в квартире фигуранта были изъяты мобильный телефон и компьютерная техника, которые он использовал для распространения враждебной пропаганды.

На основе собранных доказательств следователи СБУ сообщили священнослужителю о подозрении по чч. 1, 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за оправдание и отрицание вооруженной агрессии России против Украины.

Клирик помещен под круглосуточный домашний арест. Расследование продолжается, и ему грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.