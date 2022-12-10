Оправдывается ли перед россиянами? В МВД объяснили последнюю риторику Путина о войне

Последние заявления российского диктатора Владимира Путина о войне направлены для его народа. Поскольку кремлевские власти пытаются объяснить своему народу почему так называемая "спецоперация" затягивается и зачем воюют оккупанты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника министра внутренних дел Вадима Денисенко в эфире телемарафона.

"Это конкретное заявление Путина нужно смотреть сугубо в контексте его предыдущих слов о том, что "война будет длительной". Как только он это сказал, сразу начался шквал критики в комментариях к новостям об этом. Ровно на второй день Песков был вынужден завуалировать это и заявил , что "война очень скоро завершится, если этого захочет Зеленский", - объясняет Денисенко.

Он считает, таким образом кремлевские власти пытаются попытаться объяснить своему народу ответ на вопрос "почему война затягивается?", сбрасывая ответственность на президента Украины Владимира Зеленского.

"Сейчас они решили расширить список тех, кто "ответственен" за затягивание войны и начали говорить о Франции и Германии, а завтра у них может быть и весь мир. Потому что, с их точки зрения, они воюют "не против Украины", а против "коллективного Запада", - подытожил Денисенко.

Риторика Путина

Напомним, в последнее время от российского диктатора Владимира Путина очень часто раздаются заявления о войне в Украине и ее сроках.

Так недавно Путин заявил, что так называемая "специальная военная операция" может стать длительным процессом.

Впрочем, вчера глава Кремля уже выдвинул новое заявление. Он цинично пожалел, что не начал полномасштабную войну против украинцев раньше. Якобы рассчитывал договориться в рамках "Минских соглашений".

При этом вчера он упомянул и об экс-канцлере Германии Ангеле Меркель, сказав, что якобы "разочарован поведением Берлина".

Международные аналитики обращают внимание, высказывания главы Кремля по поводу войны против Украины свидетельствуют о том, что он продолжает преследовать цели, ради которых отдал приказ о полномасштабном вторжении. Но ищет любые способы "заморозить" конфликт, чтобы восстановить силы своей армии для дальнейшей агрессии.

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