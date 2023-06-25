Выплаты переселенцам: сколько платят и как оформить

В 2023 году выплата пособий на проживание ВПЛ продлена автоматически. Для получения помощи переселенцам не нужно подтверждать свое материальное состояние, поскольку пособие не зависит от полученного дохода.

О том, кто может получить помощь, в материале РБК-Украина .

В 2023 году в Украине помощь на проживание предоставляется переселенцам, которые:

переместились с временно оккупированной территории Украины, а также территориальных громад, расположенных в районе проведения боевых действий или находящихся в окружении;

чье жилье разрушено или непригодно для проживания, если они подали заявку на возмещение до 20 мая 2022 года

Пособие на проживание ВПЛ предоставляется ежемесячно в размере:

3000 гривен на каждого ребенка и человека с инвалидностью;

2000 гривен на каждое лицо старше 18 лет.

Оформление помощи

Для оформления справки и получения ежемесячного пособия на проживание ВПЛ документы можно подать лично или зарегистрироваться онлайн.

Для подачи заявления нужны документы, удостоверяющие личность и удостоверяющие регистрацию лица в населенном пункте, который был оккупирован или продолжаются активные боевые действия.

Подать заявление офлайн можно:

непосредственно в ЦНАУ той громады, где находится переселенец;

через управление соцзащиты населения;

через уполномоченное лицо исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета.

Также заявление можно подать онлайн - через приложение "Дія". Для этого необходимо авторизироваться и выбрать услугу "Помощь для ВПЛ". В приложении услуга комплексная: получение справки ВПЛ и выплаты.

В приложении должна отображаться карточка налогоплательщика и один из паспортов:

ID-карта;

или заграничный биометрический паспорт.

Это связано с тем, что личные данные по формированию заявки получаются именно из биометрических паспортов. В то же время, чтобы получить справку ВПЛ для ребенка до 14 лет, в приложении родителя должно отображаться свидетельство о рождении ребенка. Надо поставить отметку по подаче заявления и на детей.

Если переселенец сменяет место фактического проживания, он должен сообщить об этом, чтобы не потерять помощь

Субсидии переселенцам

В 2023 году ВПЛ сохранили право на получение жилищных субсидий. Помощь по оплате жилищно-коммунальных услуг предоставляется по месту фактического проживания. Субсидии можно оформить лично и онлайн. Для личного оформления можно обратиться к уполномоченному должностному лицу исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета территориального общества, Центр предоставления административных услуг (ЦНАУ) или сервисный центр Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Оформление субсидий в электронной форме доступно через портал "Дія", портал электронных услуг ПФУ или через мобильное приложение ПФУ.

Напомним, в целом для социальной помощи населению в 2023 году в госбюджете предусмотрено 163,1 млрд грн, что на 12,4 млрд грн больше, чем в 2022 году (150,7 млрд грн), и на 51,8 млрд грн больше чем в 2021 году.