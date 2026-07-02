Выплаты на отопление в 19 400 гривен: кто имеет право и как оформить помощь

В Украине начали прием заявок на денежную помощь для отопления частных домов. Максимальная сумма выплаты на одно домохозяйство в этом году составляет 19 400 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Судебно-юридическую газету .

Государство поддержит тех, кто обогревает жилье исключительно жестким топливом. Деньги получат семьи, дома которых не подключены к централизованному отоплению или газовым сетям.

В Пенсионном фонде пояснили, что помощь оказывается в виде жилищных субсидий и льгот. Некоторые категории граждан имеют приоритетное право на финансирование.

В перечень льготников входят:

участники боевых действий;

люди с инвалидностью;

ликвидаторы аварии на ЧАЭС;

многодетные семьи;

одинокие пенсионеры.

Для получения средств необходимо обязательно подтвердить, что вы реально используете дрова или уголь для обогрева.

Помощь прифронтовым регионам

Жители зон вблизи линии фронта могут получить повышенные выплаты. Благодаря международным программам сумма помощи там растет до 19 400 гривен.

Местные военные администрации самостоятельно определяют списки получателей. Они формируют перечень территорий, где действует такая расширенная поддержка. Деньги направляют на то, чтобы люди могли раньше времени подготовиться к холодам.

Как рассчитают субсидию

При расчете субсидии за основу берут 2 тонны топлива в год для одной семьи . Сейчас предельная цена составляет 4602,57 гривны за тонну. Таким образом, базовая стоимость топлива на сезон составляет около 9205 гривен. Субсидия покрывает разницу между этой суммой и обязательным платежом семьи.

Для льготников действуют другие правила. Норма составляет 1 тонну в год. Размер пособия зависит от статуса гражданина. К примеру, участники боевых действий получают скидку в размере 75%.

Какие документы нужны для субсидии

Оформить выплаты можно через территориальные органы Пенсионного фонда. Необходимо подготовить пакет документов и подать их в срок.

Вам понадобятся:

заявление на получение пособия;

право на доходы;

документы, подтверждающие ваш льготный статус;

банковские реквизиты (IBAN);

акт обследования жилищных условий (в редких случаях).

Конечный срок подачи заявок - 17 августа 2026 года. Решение о начислении средств будет принято после проверки всей информации. Деньги придут на банковские счета получателей.