Выплаты при рождении ребенка увеличат до 50 тысяч гривен плюс 7 тысяч ежемесячно

В Украине существенно увеличат размер выплат из государственного бюджета при рождении ребенка. Размер помощи после родов будет устанавливать Кабмин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.
По его данным, правительственный проект №13532 в первом чтении поддержали 290 депутатов.
Проект предусматривает единовременную выплату в размере 50 тысяч гривен всем женщинам, родившим ребенка.
Это дополнение к уже действующей натуральной помощи "пакет малыша", которая продолжит выдаваться после родов.
Правительство считает, что такая поддержка должна усилить финансовую стабильность семей и облегчить первые месяцы ухода за новорожденными.
Отдельная категория помощи предусмотрена для одного из родителей, бабушки, дедушки, опекуна или другого родственника, который ухаживает за ребенком до 1 года.
Размер этой помощи будет определен Кабмином после принятия закона, но ориентировочно она также составит 7 тысяч гривен грн в месяц.
Еще одна выплата - так называемая помощь "еЯсла". Ее будет получать тот из родителей (или опекун), кто выйдет на работу после достижения ребенком 1 года. Подробные условия будут установлены дополнительно.
Целью законопроекта является создание благоприятных условий для совмещения отцовства с профессиональной деятельностью. В Минсоцполитики считают, что это будет способствовать повышению занятости родителей и развитию частного дошкольного образования.
Ожидается, что изменения усилят мотивацию к трудоустройству среди молодых людей, а также обеспечат лучший уход за детьми в раннем возрасте.
Также производится единоразовая выплата "Пакет школьника" на приобретение вещей в школу для первоклассников. Сейчас это сумма в 5 тысяч гривен.
Сейчас помощь при рождении ребенка составляет 41 280 гривен. Разово выплачивается 10 320 гривен, остальную сумму выплачивают в течение трех лет по 860 гривен каждый месяц.
В июле правительство подало в Верховную Раду проект закона о поддержке семей с детьми и создании условий, способствующих совмещению отцовства с профессиональной деятельностью