Выплаты почти по 20 тысяч и "бесплатный" свет: чего еще ждать людям возле фронта

"Мы разрабатываем программу, которая охватывает 238 общин в 10 областях - это 6,6 млн украинцев, среди которых 3,7 млн уязвимых групп населения. За каждой цифрой - люди, которым государство должно помочь", - сообщила Свириденко.

По ее словам, в основе программы лежат пять ключевых приоритетов: жилье, безопасность, люди, бизнес и здоровье.

Доступное жилье

По программе "еОселя" государство компенсирует 70% первого взноса на ипотеку для ВПЛ и жителей прифронтовых территорий, а также 70% выплат по кредиту в первый год.

Дополнительно правительство выделит 40 тысяч гривен на оплату всех сборов, связанных с оформлением ипотеки.

Безопасность

Строятся укрытия и защитные сооружения в школах и детсадах, учреждениях культуры и общественных пространствах.

Поддержка людей

Правительство выделяет 19 400 гривен на твердое топливо каждому домохозяйству и компенсирует 100 кВт электроэнергии на человека ежемесячно. Также увеличится оплата общественно полезных работ на 33%.

Кроме того, отменяются админсборы и госпошлины - регистрация бизнеса и имущества становится бесплатной.

Правительство также обеспечит бесплатное питание для учеников в прифронтовых школах.

Поддержка бизнеса

Аграрии получат субсидию 1000 гривен на каждый гектар в зонах боевых действий. Также предусмотрены гранты на сады и теплицы до 400 тысяч гривен за гектар с компенсацией до 80% расходов.

Критически важные предприятия смогут бронировать до 100% военнообязанных работников.

Здравоохранение

Медучреждения в сельских и отдаленных общинах получат 20% надбавку за оказание первичной помощи. Также вырастут коэффициенты оплаты для экстренной медицинской помощи.