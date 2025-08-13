Выплаты почти по 20 тысяч и "бесплатный" свет: чего еще ждать людям возле фронта

Кабинет министров Украины одобрил пакет решений для поддержки прифронтовых регионов. Он включает пять ключевых приоритетов: жилье, безопасность, люди, бизнес и здоровье.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Украины Юлии Свириденко.
"Мы разрабатываем программу, которая охватывает 238 общин в 10 областях - это 6,6 млн украинцев, среди которых 3,7 млн уязвимых групп населения. За каждой цифрой - люди, которым государство должно помочь", - сообщила Свириденко.
По ее словам, в основе программы лежат пять ключевых приоритетов: жилье, безопасность, люди, бизнес и здоровье.
По программе "еОселя" государство компенсирует 70% первого взноса на ипотеку для ВПЛ и жителей прифронтовых территорий, а также 70% выплат по кредиту в первый год.
Дополнительно правительство выделит 40 тысяч гривен на оплату всех сборов, связанных с оформлением ипотеки.
Строятся укрытия и защитные сооружения в школах и детсадах, учреждениях культуры и общественных пространствах.
Правительство выделяет 19 400 гривен на твердое топливо каждому домохозяйству и компенсирует 100 кВт электроэнергии на человека ежемесячно. Также увеличится оплата общественно полезных работ на 33%.
Кроме того, отменяются админсборы и госпошлины - регистрация бизнеса и имущества становится бесплатной.
Правительство также обеспечит бесплатное питание для учеников в прифронтовых школах.
Аграрии получат субсидию 1000 гривен на каждый гектар в зонах боевых действий. Также предусмотрены гранты на сады и теплицы до 400 тысяч гривен за гектар с компенсацией до 80% расходов.
Критически важные предприятия смогут бронировать до 100% военнообязанных работников.
Медучреждения в сельских и отдаленных общинах получат 20% надбавку за оказание первичной помощи. Также вырастут коэффициенты оплаты для экстренной медицинской помощи.
Напомним, ранее мы сообщали, что Кабинет министров Украины работает над повышением зарплат и пенсий для жителей прифронтовых регионов.