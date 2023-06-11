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Как бизнесу присоединиться к программе "єВідновлення": алгоритм действий

Новина українською →
Воскресенье 11 июня 2023 11:05
Как бизнесу присоединиться к программе "єВідновлення": алгоритм действий Фото: как бизнесу присоединиться к программе "Восстановление" (diia.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

К программе госпомощи "єВідновлення" также может присоединиться бизнес, который занимается продажей строительных материалов и услуг по ремонту жилья.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Чтобы присоединиться к программе, бизнес должен работать по следующим MCC-кодам продавца:

  • 1520: генеральные подрядчики - жилищное и торговое строительство;
  • 5211: магазины строительных материалов и пиломатериалов;
  • 5231: магазины стекла, краски и обоев.

Для того чтобы принять участие в программе, в первую очередь, необходимо заполнить заявку на портале "Дия" :

  • открыть "Услуги";
  • перейти на вкладку "Предпринимательство";
  • выбрать "Присоединиться к "єВідновлення" как бизнес".

Статус заявления можно будет отслеживать в реальном времени в офисе на портале. Сообщение о подключении придет на электронную почту.

Программа "єВідновлення"

Украинские власти запустили программу, в рамках которой жители страны могут получить выплаты до 200 тысяч гривен в случае, если их жилье повреждено в результате российской войны. Заявки на получение средств можно подать в "Дії".

Недавно украинцы столкнулись с проблемой, из-за которой их жилье в "Дії" не отражалось, из-за чего они не могли подать заявку на выплаты. В Минреинтеграции назвали два способа решения проблемы.

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