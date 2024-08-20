Выплаты ко Дню Независимости получат почти полмиллиона пенсионеров

Пенсионный фонд Украины включил в выплатные документы августа суммы на выплату единовременной помощи ко Дню Независимости для 471 тыс. пенсионеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ .

"Пенсионеры, имеющие право на такую выплату, получают ее вместе с пенсией в августе в определенную дату выплаты", - говорится в сообщении.

Как отметили в ПФУ, средства на выплату помощи военнослужащим и другим лицам, принадлежащим к ветеранам войны, проходят службу и не являются пенсионерами, ПФУ перечисляет на основании поданных заявок на счета воинских частей, учреждений, организаций, где лица проходят службу.

Другим лицам, имеющим право на разовую денежную выплату и не являющимся пенсионерами и не состоящим на службе, помощь выплачивается по их обращениям в ПФУ с документами, подтверждающими право на такую выплату, и данными о текущем счете, открытом на имя лица в уполномоченном банке.

"Подать заявку/заявление на разовую денежную выплату ко Дню Независимости Украины можно до 1 октября 2024 года", - говорится в сообщении.

Выплаты ко Дню Независимости

Напомним, в 2024 году ко Дню Независимости некоторые категории украинцев смогут получить разовую помощь от 450 до 3100 гривен.

Разовая денежная выплата ко Дню Независимости Украины выплачивается до 24 августа 2024 г. в следующих размерах:

лицам с инвалидностью в результате войны и бывшим малолетним (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) заключенным концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, признанных лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам:

- I группы – 3100 гривен;

- II группы – 2900 гривен;

- III группы – 2700 гривен;

участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства и бывшим несовершеннолетним (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также детям, родившимся в указанных местах принудительного содержания их родителей, – 1000 гривен;

лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной – 3100 гривен;

членам семей погибших (умерших) ветеранов войны, членам семей погибших (умерших) защитников и защитниц Украины, женам (мужчинам) умерших лиц с инвалидностью в результате войны, которые не женились во второй раз, женам (мужчинам) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не вступили в брак во второй раз, - 650 гривен;

участникам войны и бывшим узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лицам, насильственно вывезенным на принудительные работы, детям партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага - 450 гривен.