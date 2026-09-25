Опередили США: в Украине научили дроны точно десантировать НРК в тыл врага

Как работает технология "сумчатых" дронов

Подобные системы, известные в мире как marsupials ("сумчатые"), в США разрабатывали более 30 лет, но так и не довели до боевого применения, отмечают в Brave1.

В "сумчатой" схеме один дрон доставляет другой непосредственно в зону выполнения задания. Для реализации этого подхода в Alter Ego разработали собственный специализированный наземный роботизированный комплекс "Десантник", а также решение для точного сброса с дрона-бомбера.

Это позволяет высаживать боевого робота в глубине тыла противника, на дистанции, недостижимой для наземного передвижения НРК своим ходом.

Весь путь от идеи к боевому применению разработки занял 10 дней. По словам военных, это пока уникальная для Украины тактика, которую освоили всего несколько подразделений.

Какие результаты показал "Десантник" в бою

На счету "Десантника" уже есть подтвержденные поражения - в частности, уничтожены укрытия и личный состав противника. Оборонный кластер Brave1 обратил внимание на разработку и помог подразделению найти производителя для перехода от прототипов к серийному производству, что позволит масштабировать решения на другие части.