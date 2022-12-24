В Петербурге умер глава компании по производству носителей для "Калибров"
Генеральный директор компании "Адмиралтейские верфи", которая производила подводные лодки-носители для "Калибров", Александр Бузаков скончался на 67 году жизни.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).
"Жизнь Александра Сергеевича Бузакова оборвалась безвременно, трагически", - сказано в сообщении корпорации.
За время его руководства "Адмиралтейские верфи" производили усовершенствованные дизельные подводные лодки, которые были способны нести и запускать ракеты "Калибр".
Так, при жизни Бузаков рассказывал, что из подлодок, которые производились его компанией, "наносили ракетные удары по базам террористов в Сирии".
При этом еще в апреле 2022 года стало известно, что Россия впервые использовала для нанесения ракетных ударов по Украине дизельные подлодки.
Напомним, сегодня, 24 декабря, Россия увеличила количество ракетоносителей “Калибров” в Черном море до четырех.
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