В случае блекаута. Будет ли работать мобильная связь, если свет выключат надолго

Сколько может проработать мобильная связь после отключения света

В последние дни ситуация с электричеством стабилизируется: от экстренных отключений во многих регионах переходят к плановым. Но вероятность продолжительных отключений сохраняется. Многие украинские беспокоятся, что при отсутствии света несколько дней нельзя будет никому дозвониться, потому что связи тоже не будет.

Работа оборудования мобильной связи зависит от стабильного электроснабжения в энергосетях. Когда свет выключается, станции мобильных операторов переключаются на альтернативное питание. Батарей и генераторов хватает в основном на 4-5 часов работы.

"Все структурные компоненты сети, имеющие ключевое значение для функционирования связи, оборудованы стационарными дизель-генераторами. Для поддержки работы другого оборудования в случаях длительных отключений электроэнергии мы используем передвижные дизель-генераторы. Однако их ограниченное количество а также продолжительность отсутствия электроэнергии приводят к сложностям с предоставлением услуг связи абонентам", — рассказали РБК-Украина в пресс-службе компании Киевстар.

Фото: При выключении света станции мобильных операторов переключаются на альтернативное питание (Getty Images)

Резервные аккумуляторы на базовых станциях включаются автоматически, когда свет исчезает. Однако батарей в среднем хватает на 4-5 часов работы, рассказала руководитель пресс-службы компании Vodafone Виктория Рубан:

“После 4-5 часов их нужно заряжать (как пауэрбанки). На полную подзарядку нужно до 20 часов. Поэтому Vodafone использует любые альтернативные источники питания — от дизель-генераторов до солнечных панелей, но такое оборудование есть не везде, а только на критически важных узловых объектах”.

Где это удается, оператор кооперируется с другими бизнесами — торговыми центрами, предприятиями. Подключаются к их стационарным дизель-генераторам.

“Мы следим за ситуацией и готовимся к разным сценариям. Все оборудование, кроме оптоволокна, требует электропитания, и его отсутствие – критическое для работы сети. Поэтому мы предпринимаем различные меры, чтобы обеспечить связь, несмотря на длительные отключения электроэнергии”, — объясняет собеседница.

lifecell также постоянно увеличивает количество батарей на технологических площадках и устанавливает генераторы: "Пытаемся быстро довозить топливо для их бесперебойной работы, чтобы люди могли выходить на связь при любых условиях", — рассказали в пресс-службе компании.

Но у оператора lifecell, как и у других – тысячи базовых станций по всей Украине, поэтому в случае длительного отключения обеспечить все локации генераторами и регулярно подвозить к ним топливо – физически невозможно. В компании определили минимальное количество базовых станций, которые должны работать, чтобы функционировала сеть, и пытаются обеспечить их дополнительными батареями и генераторами. Привлекают также государственные, коммунальные предприятия по помощи с генерацией.

Несколько недель назад lifecell начал тестировать питание от солнечных батарей, чтобы сделать оборудование более автономным на случай блекаутов. По результатам теста будем рассматривать и этот вариант как возможную замену на стационарное питание во время отключений энергоснабжения”, — добавили в компании.

Фото: При выключении света операторы просят абонентов уменьшить потребление мобильного интернета, не качать тяжелые файлы (Getty Images)

"Главное, чтобы было покрытие". Как сотрудничают операторы во время войны

Все мобильные операторы постоянно закупают дополнительное оборудование, дизель-генераторы, новые аккумуляторные батареи. В компании Киевстар рассказали, что производят модернизацию элементов автономного питания базовых станций, заменяя их на более современные литиевые аккумуляторы. Благодаря этому оборудование сможет работать без подзарядки подольше, до 6-7 часов. Но на закупку и логистику нужно время.

“Сетевое оборудование не возят самолетами. Оно едет по морю, а это долго. В крупных городах с большим трафиком и нагрузкой на сеть, где работают сотни объектов связи, даже заправка дизель-генераторов превращается в сложную задачу. Слабое место здесь – количество специалистов, которые могут одновременно выехать на аварийные работы. Мы договариваемся с нашими конкурентами о взаимодействии", — отмечает руководитель пресс-службы компании Vodafone Виктория Рубан.

Когда весь город без света, а ресурсы по обеспечению альтернативным питанием ограничены, Vodafone предложили координировать выезды на объекты, а другие операторы поддержали эту идею.

“Например, в один микрорайон едет аварийная бригада Vodafone, в другой – бригада другого оператора. Так мы избегаем ситуации, когда в одном районе будут работать три сети, а в соседнем люди будут сидеть без связи. Здесь уже не важно, какой сетью будет пользоваться абонент – своей или чужой. Главное, чтобы было покрытие. А национальный роуминг позволяет переключаться на любую доступную сеть", — добавляет глава пресс-службы.

Где это возможно, компания договаривается с другими операторами о совместном использовании генераторов. К примеру, на площадках, где расположены базовые станции двух или трех операторов.

Что делать абонентам, если свет выключат надолго

При отключении электроэнергии нагрузка на сеть оператора значительно возрастает, ведь пользователи переходят с фиксированного интернета на мобильный.

Поэтому у lifecell, Kyivstar и Vodafone просят абонентов в такие периоды уменьшить потребление мобильного интернета, не качать тяжелые файлы, не смотреть видео на Youtube — это позволит батареям дольше работать. Соответственно, люди будут дольше иметь связь.

Фото: Работы резервного питания у станций хватает на 4-5 часов, поэтому операторы тестируют питание от солнечных батарей и другие способы обеспечения людей связью (Getty Images)

“Например, можно выключать автозагрузку медиа в мессенджерах, не использовать видео хостинги, такие как YouTube, Netflix, или установите низкое качество видео, по возможности уменьшите использование мобильного интернета. Советуем использовать альтернативы мобильному интернету. В частности, оптический интернет работает без света. Это так называемый гигабитный интернет по технологии gpon. Его уже подключают в больших городах", – говорит Виктория Рубан.

"Также рекомендуем всем абонентам в случае отсутствия связи вашего оператора попытаться воспользоваться национальным роумингом. Возможно, в это время в данной локации будет работать сеть другого мобильного оператора", — напоминают в lifecell.

Чтобы пользоваться национальным роумингом, необходимо активировать в настройках смартфона опцию автоматического поиска сети. Если не удалось подключиться автоматически, попробуйте выбрать другую сеть вручную. На Android это можно сделать следующим образом: Настройки – Мобильная сеть (или Подключение) – Оператор. iOS: Параметры – Сотовые данные – Выбор сети.

Далее выполнить следующие шаги:

Найти и выбрать доступную сеть;

Если зарегистрироваться не удалось, попытаться снова или выбрать другую сеть;

Проверить возможность исходящего вызова, SMS.

Важно: Раз в день нужно пытаться вручную вернуться (подключиться) к сети своего оператора. В настоящее время национальный роуминг работает для голосовых звонков, SMS и мобильного 2G/3G интернета, напоминают в пресс-службе компании.