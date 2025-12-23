Граждан Южной Африки обманом заставили присоединиться к российской армии и воевать против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По словам жителя ЮАР Дубандлелы, его 20-летнему сыну обещали элитную подготовку охранника VIP-персон в России. Вместо этого парень оказался в окопах в Донецкой области. Мужчина утверждает, что его сын и еще по меньшей мере 16 южноафриканцев стали жертвами вербовочной аферы и были отправлены на фронт.
По словам родственников, иностранцев заставляли копать окопы на морозе, они неделями оставались без воды и нормального питания, а также скрывались от ударов беспилотников.
Российский МИД не ответил на письменный запрос Reuters о комментарии относительно вероятной аферы или текущего положения 17 граждан Южной Африки.
О проблеме стало известно 6 ноября, когда власти Южной Африки получили обращение от 17 мужчин в возрасте от 20 до 39 лет, которые заявили, что оказались в рядах российской армии против своей воли.
Расследованием дела занимается элитное полицейское подразделение ЮАР - "Ястребы". Оно, в частности, коснулось возможной причастности Дудузиле Зумы-Самбудлы, дочери бывшего президента ЮАР Джейкоба Зумы.
Она отрицает любое участие в мошенничестве и заявляет, что сама стала жертвой обмана. Ее партия также отмечает, что отставка Зумы-Самбудлы из парламента не является признанием вины.
"Процесс освобождения этих молодых людей остается очень деликатным. Им угрожает серьезная опасность для жизни, и мы все еще ведем переговоры с различными властями как в России, так и в Украине, чтобы выяснить, как мы можем освободить их из сложившейся ситуации. На самом деле, акцент делается скорее на российской власти, чем на украинской, потому что, судя по имеющейся у нас информации, их ошибочно втянули в состав российских вооруженных сил", - заявили там.
По данным Reuters, новобранцам в России предлагали подписать контракты на русском языке без переводчика, уверяя, что речь идет только об обучении. Уже через несколько недель всех иностранцев отправили на войну.
Южноафриканцы - не единственные иностранцы, которых Россия привлекает к войне против Украины. В ноябре власти Кении заявили, что более 200 ее граждан воюют на стороне РФ. В Ботсване также сообщали о случаях обманной вербовки.
Ранее стало известно, что в составе российской армии в Украине воюют более 1400 граждан из трех десятков африканских стран.
Один из таких случаев - 22-летний кениец Дэвид Кулоба, который подписал контракт на русском языке, согласившись "добровольно служить Российской Федерации". В конце сентября его семья получила сообщение о гибели мужчины.
Напомним, в начале ноября президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Кении Уильямом Руто. Они обсудили вопросы российского рекрутинга иностранных граждан в свою преступную войну.
Адеж, по словам министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, против Украины воюют по меньшей мере 1436 граждан из 36 африканских стран. Хотя фактическая цифра боевиков на стороне армии РФ может быть больше.