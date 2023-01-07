Винус Уильямс снялась с розыгрыша Australian Open-2023: известна причина

42-летняя американка не выйдет на корт в Мельбурне. Экс-первая ракетка мира пропустит турнир из-за проблем со здоровьем.

Уильямс-старшая ранее получила от организаторов Australian Open специальное приглашение для выступлений. Однако звездная теннисистка получила травму во время турнира в новозеландском Окленде. Там она впервые за полтора года сыграла в одиночном разряде.

В первом раунде Винус Уильямс выбила соотечественницу Волынец (7:6, 6:2). Во втором же после упорной борьбы проиграла китаянке Чжу (6:3, 2:6, 5:7). За более чем 25 лет карьеры титулованная американка никогда не побеждала в Открытом чемпионате Австралии. Зато дважды проиграла в финалах.

Ранее организаторы Australian Open окончательно подтвердили допуск теннисистов из РФ и Беларуси к соревнованиям. Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко призвал турнир наложить бан на россиян, поскольку они являются продолжением агрессивной внешней политики Москвы.