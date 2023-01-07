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Винус Уильямс снялась с розыгрыша Australian Open-2023: известна причина

Фото: Винус Уильямс получила уайлд-кард для выступления в Мельбурне (en.as.com)
Автор: Антон Федорцив

Первый в сезоне теннисный турнир "Большого шлема" продолжил терять звезды. После Карлоса Алькараса от участия в Открытом чемпионате Австралии отказалась Винус Уильямс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter мэйджора.

42-летняя американка не выйдет на корт в Мельбурне. Экс-первая ракетка мира пропустит турнир из-за проблем со здоровьем.

Уильямс-старшая ранее получила от организаторов Australian Open специальное приглашение для выступлений. Однако звездная теннисистка получила травму во время турнира в новозеландском Окленде. Там она впервые за полтора года сыграла в одиночном разряде.

В первом раунде Винус Уильямс выбила соотечественницу Волынец (7:6, 6:2). Во втором же после упорной борьбы проиграла китаянке Чжу (6:3, 2:6, 5:7). За более чем 25 лет карьеры титулованная американка никогда не побеждала в Открытом чемпионате Австралии. Зато дважды проиграла в финалах.

Ранее организаторы Australian Open окончательно подтвердили допуск теннисистов из РФ и Беларуси к соревнованиям. Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко призвал турнир наложить бан на россиян, поскольку они являются продолжением агрессивной внешней политики Москвы.

К слову, ранее составили нестандартные прогнозы в спорте на 2023 год.

Напомним, на прошлой неделе подготовили дайджест главных спортивных событий 2022 года.

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