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У Львівській області в ДТП з мікроавтобусом загинула дитина

Новини » Надзвичайні події    07.01.2019 - 00:19
У Львівській області в ДТП з мікроавтобусом загинула дитина
Фото: на місці ДТП (lv.npu.gov.ua)

В результаті зіткнення легковика з мікроавтобусом постраждали ще троє дітей

У Львівській області внаслідок зіткнення легковика з мікроавтобусом на автодорозі Київ - Чоп біля села Ясенів у Бродівському районі загинула дитина, ще шестеро людей, зокрема троє дітей, шпиталізовано. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Львівської області

За попередніми даними близько 13:10 у неділю, 6 січня, зіткнулися легковик Ford Fiesta та мікроавтобус Ford Transit.

Внаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримали семеро осіб, четверо з яких - діти, однак одна з травмованих, неповнолітня дівчинка, померла дорогою до лікарні.

Особисті дані учасників ДТП уточнюються.

На місці події працює слідчо-оперативна група, обставини ДТП встановлюються, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

 

Фото: на місці ДТП

Нагадаємо, у Львівській області 3 січня 2019 року автоцистерна зіштовхнулася з двома мікроавтобусами, в результаті чого загинули дві людини та ще 5 було поранено.

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