Винна бюрократія. ЄС блокує позику Україні на 1,5 млрд євро

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Європейський інвестиційний банк запропонував Києву позику, щоб підтримати економіку на плаву. Комісія гарантує кредити ЄІБ для операцій за межами ЄС, причому резерви зазвичай становлять 9% від загального обсягу фінансування.

Але в цьому випадку комісія хоче забезпечити 70% від загальної суми, як це було з попередньою пропозицією про 1 млрд євро для України. За словами чиновників, що відмовилися називати свої імена, комісія висуває вимогу на випадок, якщо країна не зможе повернути кошти ринкам.

Представник комісії сказав, що ЄС має переконатися, що він може покрити збитки в разі дефолту України. Комісія шукає альтернативні рішення, які покладаються на те, що країни-члени ЄС або ЄІБ розподілять частину додаткових ризиків, пов’язаних із цими позиками.