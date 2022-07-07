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Винна бюрократія. ЄС блокує позику Україні на 1,5 млрд євро

Фото: ЄС блокує позику Україні на 1,5 млрд євро (flick.com)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Виконавчий орган Європейського Союзу блокує позику в 1,5 млрд євро для України через побоювання щодо фінансової надійності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Європейський інвестиційний банк запропонував Києву позику, щоб підтримати економіку на плаву. Комісія гарантує кредити ЄІБ для операцій за межами ЄС, причому резерви зазвичай становлять 9% від загального обсягу фінансування.

Але в цьому випадку комісія хоче забезпечити 70% від загальної суми, як це було з попередньою пропозицією про 1 млрд євро для України. За словами чиновників, що відмовилися називати свої імена, комісія висуває вимогу на випадок, якщо країна не зможе повернути кошти ринкам.

Представник комісії сказав, що ЄС має переконатися, що він може покрити збитки в разі дефолту України. Комісія шукає альтернативні рішення, які покладаються на те, що країни-члени ЄС або ЄІБ розподілять частину додаткових ризиків, пов’язаних із цими позиками.

Нагадаємо, сьогодні Європарламент підтримав надання Україні траншу на 1 млрд євро.

Зазначимо, що це перший транш з погодженого пакету у 9 млрд євро на витрати у соціальній сфері.

До того ж, нещодавно Україна отримала німецький грант на 1 млрд євро.

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