Вінницьку ОДА очолить керівник Держуправління справами

Вінницьку обласну держадміністрацію очолить керівник Державного управління справами Сергій Борзов. Однак сьогодні Кабінет міністрів не зможе провести співбесіду.

Про це заявив глава уряду Денис Шмигаль у ході засідання Кабміну, передає РБК-Україна.

"По місцевих державних адміністраціях. Проекти указів президента по Вінницькій ОДА - про звільнення Владислава Скальського і про призначення Сергія Борзова", - сказав прем'єр.

Він подякував Скальському за плідну роботу.

"Що стосується змін у Вінницькій ОДА, хочу Скальському подякувати за плідну роботу. Успіхів вам. Що стосується Сергія Борзова - діючий керівник Державного управління справами... Всі ми його знаємо, формально співбесіду сьогодні може не бути проведено, тому що він діючий чиновник", - зазначив глава Кабміну.

Нагадаємо, у вересні 2019 року президент України Володимир Зеленський призначив Владислава Скальського новим головою Вінницької ОДА.

Як писало РБК-Україна, Борзова керівником Державного управління справами глава держави призначив у серпні минулого року.