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Над Вінницькою областю збили дві російські ракети

Фото: над Вінницькою областю збили дві російські ракети(Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У небі над Вінницькою область сили протиповітряної оборони збили дві ворожі ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Вінницької ОВА Сергія Борзова в Telegram.

Наразі в області, як у по всій Україні, оголошена повітряна тривога.

Борзов просить усіх мешканців залишатися в укриттях.

Нагадаємо, кількість жертв внаслідок ракетного удару по Вінниці 14 липня зросло до 27.

Хронологію ракетної атаки по місту - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Вінницька область