Над Вінницькою областю збили дві російські ракети

У небі над Вінницькою область сили протиповітряної оборони збили дві ворожі ракети.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Вінницької ОВА Сергія Борзова в Telegram.
Наразі в області, як у по всій Україні, оголошена повітряна тривога.
Борзов просить усіх мешканців залишатися в укриттях.
Нагадаємо, кількість жертв внаслідок ракетного удару по Вінниці 14 липня зросло до 27.
Хронологію ракетної атаки по місту - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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