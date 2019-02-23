У Вінницькій області затримали наркоторговців

В затриманих вилучили наркотики на суму майже 40 тис. гривень

В Ладыжине (Винницкая область) правоохранители разоблачили и задержали двух мужчин, которые занимались распространением наркотических веществ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции области.

Как сообщается, в ходе санкционированных обысков сотрудники полиции обнаружили и изъяли у двух 30-летних местных жителей 50 доз амфетамина, 40 доз наркотического вещества метадон и сверток с марихуаной.

"Стоимость изъятых у правонарушителей наркотических веществ составляет около 40 тысяч гривен", - рассказали в полиции.

Отмечается, что мужчины были задержаны по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали в Черниговской области деятельность группировки, которая изготавливала и распространяла наркотические средства и психотропные вещества.

Ранее, во Львовской области правоохранители задержали 38-летнего местного жителя, который наладил поставки в Украину наркотиков и психотропных веществ из стран Европы.